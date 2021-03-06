Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала японка Рико Шибата. Свадьба состоялась 16 февраля в Лас-Вегасе.

57-летний известный голливудский актер Николас Кейдж в пятый раз пошел к алтарю. Он женился на японке Рико Шибате, которой недавно исполнилось 26 лет.

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Николас Кейдж женился

Звезда подтвердил свое пятое бракосочетание изданию. Стоит отметить, что для его избранницы брак стал первым.

Это правда, и мы очень счастливы,

– рассказал Николас.

Актер сообщил, что свадьба состоялась 16 февраля в Лас-Вегасе. Пара выбрала именно эту дату неслучайно – в этот день мог праздновать день рождения умерший отец Рико Шибаты. Так супруги решили почтить его память.

Для церемонии невеста выбрала японское кимоно ручной работы из города Киото. Молодожены обменялись традиционными клятвами в любви, а после женитьбы Рико взяла фамилию новоиспеченного мужа.

Добавим, что влюбленные решили устроить небольшое празднование после торжества. Там присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары. В частности, супругов поздравили бывшая жена актера – Элис Ким и их общий сын Кал-Эл Коппола.

Отношения Рико Шибаты и Николаса Кейджа

Романтические отношения пары длятся около года. Впервые их заметили вместе в Новом Орлеане в феврале прошлого года. Они держались за руки, что и спровоцировало слухи о романе. Однако влюбленные скрывали личную жизнь, поэтому больше об их отношениях неизвестно.

Что известно о романах Николаса Кейджа