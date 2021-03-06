57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз
Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала японка Рико Шибата. Свадьба состоялась 16 февраля в Лас-Вегасе.
Источник:People
57-летний известный голливудский актер Николас Кейдж в пятый раз пошел к алтарю. Он женился на японке Рико Шибате, которой недавно исполнилось 26 лет.
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Николас Кейдж женился
Звезда подтвердил свое пятое бракосочетание изданию. Стоит отметить, что для его избранницы брак стал первым.
Это правда, и мы очень счастливы,
– рассказал Николас.
Актер сообщил, что свадьба состоялась 16 февраля в Лас-Вегасе. Пара выбрала именно эту дату неслучайно – в этот день мог праздновать день рождения умерший отец Рико Шибаты. Так супруги решили почтить его память.
Для церемонии невеста выбрала японское кимоно ручной работы из города Киото. Молодожены обменялись традиционными клятвами в любви, а после женитьбы Рико взяла фамилию новоиспеченного мужа.
Добавим, что влюбленные решили устроить небольшое празднование после торжества. Там присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары. В частности, супругов поздравили бывшая жена актера – Элис Ким и их общий сын Кал-Эл Коппола.
Отношения Рико Шибаты и Николаса Кейджа
Романтические отношения пары длятся около года. Впервые их заметили вместе в Новом Орлеане в феврале прошлого года. Они держались за руки, что и спровоцировало слухи о романе. Однако влюбленные скрывали личную жизнь, поэтому больше об их отношениях неизвестно.
Что известно о романах Николаса Кейджа
- Голливудский актер Николас Кейдж известен не только ролями в знаменитых фильмах, но и обилием отношений, что делает его настоящим ловеласом.
- Впервые актер женился в 1995 году на Патриции Аркетт. Однако уже через 6 лет пара объявила о разводе, не комментируя причин.
- Однако Николас решился жениться во второй раз. Звезда связал себя узами брака с Лизой Марией – дочерью легендарного певца Элвиса Пресли. Супруги внезапно развелись в 2004 году.
- После этого актер имел длительный роман с официанткой Элис Ким. Девушка не стала его официальной женой даже после рождения сына Кал-Эла Копполы.
- Следующей женой в жизни Николаса Кейджа стала визажист Эрика Койке. Пара закрутила роман во время поездки в Пуэрто-Рико, в 2018 году. После свадьбы Николас Кейдж рассказал, что Койке одновременно встречалась еще с одним мужчиной и хитростью заключила с ним брак в Лас-Вегасе (по его словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения). Сама Эрика это отрицает, а очевидцы их внезапной свадьбы признавались, что американка даже отказывала Николаса идти к алтарю. Официально они развелись 4 июня 2019 года.
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