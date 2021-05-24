Руслана Писанка майже зникла з шоу-бізнесу, присвячуючи всю себе театру. Вона вкрай рідко ділиться деталями особистого життя. Однак у новому інтерв'ю з чоловіком Ігорем відома акторка заговорила про дітей.

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У 55 років знаменитість досі не відчула радість материнства. Кохання всього свого життя вона зустріла ще 10 років тому, однак вже тоді вважала, що народжувати їй запізно.

Ми вирішили, що не будемо перейматися цим питанням. Тому що трошки запізно вже було починати. Знаєте, з дітьми, мені здається, або складається, або не складається,

– висловилася Писанка.

У чоловіка акторки є син. Хлопець певний час жив з батьком у заміському будинку Руслани Писанки. Судячи зі слів зірки, вони добре ладнали, адже вона займалася вихованням пасинка та навіть вчила його готувати. Зараз хлопець живе окремо. Він переїхав до Черкас.

На запитання про спільних дітей Ігор лаконічно відповів: "Як Боженька дасть – будуть, а як не дасть – не буде".

Повне інтерв'ю Руслани Писанки з чоловіком: дивіться відео онлайн

Додамо, знаменита супермодель Наомі Кемпбелл всього на 5 років молодша від Руслани Писанки, однак вік не завадив їй вперше стати мамою. У пресі припускають, що доньку зірці народила сурогатна мати.