53-річна Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою: перше фото малюка

Модель і актриса Наомі Кемпбелл днями вдруге стала мамою. Зірка розкрила стать новонародженої дитини та замилувала мережу першим фото з малюком.

Радісною новиною про народження дитини модель поділилася в своєму Інстаграмі. Нагадаємо, що Наомі також має 2-річну донечку.

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У соцмережах Наомі зізналася, що вдруге стала мамою. Тепер у неї є син. Зірка присвятила йому зворушливий допис.

Мій маленький, дорогий, знай, що тобою дорожать безмежно і оточують любов'ю з того моменту, як ти подарував нам свою присутність. Справжній дар від Бога. Благословенний! Ласкаво просимо, хлопчику. Ніколи не пізно стати мамою,

– написала Кемпбелл.

Супермодель опублікувала миле фото, як вона тримає на руках новонародженого сина у білому костюмчику від бренду Dolce & Gabbana. На знімку також є старша донька Кемпбелл – Люсі, яка торкається рукою до свого братика. Проте їхніх облич не видно.



Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою / Фото з її інстаграму

Шанувальники підозрюють, що Наомі скористалася послугами сурогатної матері.

Додамо, що у 2021 році несподіване материнство Кемпбелл у 50 років теж шокувало весь світ. ЗМІ вважали, що супермодель отримала дітей від сурогатної матері, адже ніхто не бачив її вагітною, проте зірка спростувала це. Цікаво, що лише у 2022 році Кемпбелл вперше показала свою доньку, тоді їй уло лише 9 місяців.



Наомі Кемпбелл з донькою / Фото з журналу VOGUE

Зазначимо, що Наомі була двічі заручена, але ніколи не виходила заміж, тому у неї немає чоловіка, хоча їй 53 роки. Про її особисте життя відомо мало.