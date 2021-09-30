6 тисяч за місце за столиком: скільки коштують квитки на гурт Måneskin у Києві

Українці кілька місяців чекали на приїзд італійського гурту Måneskin, і нарешті це станеться – вони виступлять 7 березня у Києві в рамках європейського туру. Продаж квитків розпочався 30 вересня о 12:00, і за перші пів години розкупили вже дві партії квитків у фан-зони. Такий ажіотаж різко відобразився і на цінах.

Зазначимо, до початку продажу квитків на концерт гурту Måneskin у київському нічному клубі Stereo Plaza не було відомо, якою буде їхня ціна. У перші хвилини продажів сайт Concert.ua "ліг", а згодом почав перенаправляти в онлайн-чергу.

До слова Українці "штурмують" продажі квитків на Måneskin

Деяким шанувальникам пощастило потрапити у перші кілька тисяч покупців, через що вони змогли придбати квитки по найнижчих цінах:

Фан-зона – 1299 гривень;

FAN (ранній вхід) – 1999 гривень;

VIP-ФАН – 2499 гривень;

Місця на балконі за столиками – 4999 гривень.



Ціни на квитки гурту Måneskin у Києві / Скриншот з сайту Concert.ua

У перші пів години відбувся повний sold out перших квитків у всі фан-зони. Після цього організатори концерту підняли ціни на кілька сотень гривень:

Фан-зона – 1699 гривень;

FAN (ранній вхід) – 2499 гривень;

VIP-ФАН – 2999 гривень;

Місця за столиками – 4999 гривень;

Покращені місця за столиками – 5999 гривень.



Нові ціни на квитки гурту Måneskin у Києві / Скриншот з сайту Concert.ua

