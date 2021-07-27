40-річна Періс Гілтон вагітна первістком, – ЗМІ

Світська левиця Періс Гілтон вперше стане мамою. Зірка завагітніла від нареченого Картера Руема. Сталось це після того, як вона пройшла курс лікування від безпліддя.

Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів давно мріяла стати мамою! У лютому Періс Гілтон заручилась з бойфрендом Картером Руемом, з яким зустрічалася всього рік. Вже цього року їхня сім'я стане більшою. Закохані вперше стануть батьками.

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Світська левиця давно мріяла про близнюків – хлопчика та дівчинку. У січні вона почала процедуру штучного запліднення. На такий спосіб зачаття знаменитість наважилась за прикладом зіркової подруги Кім Кардашян, адже лише так можна попередньо обрати стать дітей.

"Я дійсно дуже схвильована тим, щоб перейти до наступного кроку в моєму житті і, нарешті, просто жити реальним життям. Тому що я дійсно вірю, що сім'я і діти – це сенс життя", – ділилась думками Періс Гілтон.

Додамо, Періс Гілтон і Картер Руем неодружені офіційно. Світська левиця лише готується до пишного весілля. Зараз вона знімає реаліті-шоу Paris in Love, в якому покаже підготовку до казкового свята.