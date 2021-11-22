34 години в дорозі: як Олександра Яремчук добиралась у Пуерто-Ріко на "Міс Світу"

Українська модель та переможниця конкурсу "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук добу тому відправилась з Києва на Пуерто-Ріко, аби готуватись до конкурсу краси міжнародного рівня. Але на шляху в США у неї трапилось чимало пригод та проблем, чим вона поділилась в мережі.

Менше ніж за місяць, 17 грудня 2021 року, на американському острові Пуерто-Рико відбудеться конкурс "Міс Світу 2021". Там 22-річна Олександра Яремчук з міста Калинівка, що на Вінниччині, представить Україну. Вона вже розпочала перші підготування.

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Проблеми у дорозі

Втім, аби потрапити на райський острів, їй довелось зробити кілька пересадок:

Київ – Стамбул;

Стамбул – Нью-Йорк.

Але на пів дорозі у США одному з чоловіків на борту стало погано, тому літак розвернувся і приземлився в Ірландії. Через 2 – 3 години вони знову піднялись у повітря та вилетіли у Нью-Йорк. Через запізнення їм довелось змінити квитки на Пуерто-Рико, тому ночувала дівчина в готелю аеропорту. А вже зранку під час реєстрації рейсу Нью-Йорк – Сан-Хуан виникли проблеми з квитками та багажем, через що модель забігла у літак за 5 хвилин до закриття рейсу.

Висновок: 34 години в дорозі. Питання: хто так сильно побажав мені успіху?

– пожартувала Олександра.



Олександра Яремчук в аеропорту Нью-Йорка / Скриншот зі сторіз дівчини

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Але вже наступного дня Олександра познайомилась із кількома учасницями конкурсу та зробили фотографії. Також вона показала мережі неймовірні краєвиди на острові Пуерто-Рико.



Олександра Яремчук (у білому костюмі ліворуч) з конкурсантками / Фото з інстаграм-сторіз



Олександра Яремчук (у білому костюмі ліворуч) з конкурсантками / Фото з інстаграм-сторіз

Пейзажі Пуерто-Рико, де проходитиме конкурс "Міс Світу 2021" / Фото з інстаграм-сторіз