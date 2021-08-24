Мы поинтересовались у представителей украинского шоу-бизнеса, какой для них является Украина в свои 30 лет. Для одних – это сильная и самостоятельная страна, для других – родной дом со своими людьми и ее талантами. Однако для всех – это независимое государство, в котором они счастливы находиться.

Интересно Независимость была не столько получена, как восстановлена: интервью с Виктором Винником из МЭРИ

Своими мыслями поделились такие звезды, как:

  • победительница "Голоса страны" Оксана Муха;
  • фронтмен Виктор Винник из группы "МЭРИ";
  • певица Андриана;
  • эстрадный исполнитель Андрей Залиско;
  • артистка Lilu;
  • певец Олег Винник;
  • народная артистка Украины Екатерина Бужинская;
  • певец Ivan Navi;
  • "Мисс Украина Вселенная" 2020 Елизавета Ястремская;
  • фронтмен Михаил Бучковский из группы "Шестое чувство";
  • певица Оля Цибульская;
  • скрипач-виртуоз Александр Божик.

Как звезды поздравили читателей 24 канала с 30-й годовщиной Независимости Украины – смотрите в видео.

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости: видео онлайн