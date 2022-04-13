27-річний соліст Kalush Orchestra чесно зізнався, чи піде воювати, якщо його мобілізують

Гурт Kalush Orchestra готується до Євробачення-2022 та гастролює з промо-туром. Зараз хлопці збирають гроші для України, але готові йти воювати, якщо їх мобілізують до ЗСУ. Про це розповів соліст Олег Псюк.

За час повномасштабної війни лише один учасник гурту Kalush Orchestra пішов у добровольці, це Килим. Усі інші волонтерили в тилу. Однак Олег Псюк запевнив, що після Євробачення-2022 тікати від мобілізації не буде.

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Соліст Kalush Orchestra про те, чи піде воювати

Я готовий, тікати не буду точно. Але можу сказати, що я на своєму місці зараз корисніший для країни, ніж там зі стволом буду. Я ж навіть в армії не служив,

– зізнався Олег Псюк.

Він зауважив, що не лише збирає гроші для України в промо-турі Євробачення, а й має свою волонтерську організацію. У ній 35 людей, і кожен щодня робить мінімум вісім добрих справ. Так, Kalush Orchestra допоміг дуже багатьом людям.

"Наша допомога полягає в тому, що часто можна порішати без грошей. Є люди, які мають транспорт, є люди, які мають житло, є люди, яким потрібні і транспорт, і житло. Ми зводимо їх разом. Ми допомагаємо своїм людським ресурсом, але без грошей", – розповів репер.

Інтерв'ю з солістом Kalush Orchestra Олегом Псюком: дивіться відео онлайн

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