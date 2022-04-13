За час повномасштабної війни лише один учасник гурту Kalush Orchestra пішов у добровольці, це Килим. Усі інші волонтерили в тилу. Однак Олег Псюк запевнив, що після Євробачення-2022 тікати від мобілізації не буде.

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Соліст Kalush Orchestra про те, чи піде воювати

Я готовий, тікати не буду точно. Але можу сказати, що я на своєму місці зараз корисніший для країни, ніж там зі стволом буду. Я ж навіть в армії не служив,

– зізнався Олег Псюк.

Він зауважив, що не лише збирає гроші для України в промо-турі Євробачення, а й має свою волонтерську організацію. У ній 35 людей, і кожен щодня робить мінімум вісім добрих справ. Так, Kalush Orchestra допоміг дуже багатьом людям.

"Наша допомога полягає в тому, що часто можна порішати без грошей. Є люди, які мають транспорт, є люди, які мають житло, є люди, яким потрібні і транспорт, і житло. Ми зводимо їх разом. Ми допомагаємо своїм людським ресурсом, але без грошей", – розповів репер.

Інтерв'ю з солістом Kalush Orchestra Олегом Псюком: дивіться відео онлайн

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