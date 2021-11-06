26-річна бразильська співачка Марілія Мендонса загинула в авіакатастрофі: останнє відео з літака

6 листопада 2021 , 12:36
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Джерело:

BBC News

Одна з найпопулярніших бразильських співачок Марілія Мендонса розбилась на приватному літаку. Моторошна авіакатастрофа сталась у п'ятницю, 5 листопада. Разом з зіркою загинули четверо людей, серед яких її дядько.

Того дня Марілія Мендонса мала б виступити на концерті в місті Каратінга, що в штаті Мінас-Жерайс. Жахлива авіакатастрофа сталась за 12 кілометрів до місця призначення. 

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Її приватний літак розбився біля водоспаду в гірській місцевості. Наразі причини аварії встановлюються.

За кілька годин до авіакатастрофи 26-річна співачка опублікувала в інстаграмі відео, на якому показала, як сідає на той самий приватний літак. Комедійний ролик мав би розсмішити фоловерів Марілії Мендонси, а натомість зібрав сотні тисяч скорботних коментарів: 

  • "Яка трагедія. Нехай Господь буде поряд з родиною, друзями та шанувальниками в цю сумну хвилину";
  • "Я не вірю. На мить подумав, що з ними все гаразд, що Бог прийме кожного у свою вічну оселю";
  • "Я не вірю";
  • "Боже, як це боляче"; 
  • "У молитвах за всіх вас". 
Наголосимо, в авіакатастрофі з Марілією Мендонса загинули четверо людей – її дядько, продюсер і двоє пілотів. 

Що відомо про Марілію Мендонса

  • У співачки залишився 2-річний син Лео, якого вона виховувала сама. 
  • Музичну кар'єру вона розпочала підлітком, а першу хвилю популярності отримала 2016 року з хітом про невірність у стосунках. 
  • У Бразилії Марілія була відома як "королева страждань", адже співала про нещасливе кохання. 
  • 2019 року вона отримала латиноамериканську Ґреммі, а минулого року стала артисткою з найбільшою кількістю прослуховувань на Spotify в Бразилії. 
Автор: Марина Джура