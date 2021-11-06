Того дня Марілія Мендонса мала б виступити на концерті в місті Каратінга, що в штаті Мінас-Жерайс. Жахлива авіакатастрофа сталась за 12 кілометрів до місця призначення.

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Її приватний літак розбився біля водоспаду в гірській місцевості. Наразі причини аварії встановлюються.

За кілька годин до авіакатастрофи 26-річна співачка опублікувала в інстаграмі відео, на якому показала, як сідає на той самий приватний літак. Комедійний ролик мав би розсмішити фоловерів Марілії Мендонси, а натомість зібрав сотні тисяч скорботних коментарів:

"Яка трагедія. Нехай Господь буде поряд з родиною, друзями та шанувальниками в цю сумну хвилину";

"Я не вірю. На мить подумав, що з ними все гаразд, що Бог прийме кожного у свою вічну оселю";

"Я не вірю";

"Боже, як це боляче";

"У молитвах за всіх вас".

Наголосимо, в авіакатастрофі з Марілією Мендонса загинули четверо людей – її дядько, продюсер і двоє пілотів.

Що відомо про Марілію Мендонса