В тот день Марилия Мендонса должна была бы выступить на концерте в городе Каратинга в штате Минас-Жерайс. Ужасная авиакатастрофа произошла в 12 километрах от места назначения.
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Ее частный самолет разбился у водопада в горной местности. Сейчас причины аварии устанавливаются.
За несколько часов до авиакатастрофы 26-летняя певица опубликовала в инстаграме видео, на котором показала, как садится на тот самый частный самолет. Комедийный ролик должен был бы рассмешить фолловеров Марилии Мендонсы, а взамен собрал сотни тысяч скорбных комментариев:
- "Какая трагедия. Пусть Господь будет рядом с семьей, друзьями и поклонниками в эту печальную минуту";
- "Я не верю. На мгновение подумал, что с ними все в порядке, что Бог примет каждого в свой вечный дом";
- "Я не верю";
- "Боже, как это больно";
- "В молитвах за всех вас".
Что известно о Марилии Мендонсе
- У певицы остался 2-летний сын Лео, которого она воспитывала сама.
- Музыкальную карьеру она начала еще подростком, а первую волну популярности получила в 2016 году с хитом о неверности в отношениях.
- В Бразилии у Марилия была известна как "королева страданий", ведь пела о несчастной любви.
- В 2019 году она получила латиноамериканскую Грэмми, а в прошлом году стала артисткой с наибольшим количеством прослушиваний на Spotify в Бразилии.