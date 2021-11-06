В тот день Марилия Мендонса должна была бы выступить на концерте в городе Каратинга в штате Минас-Жерайс. Ужасная авиакатастрофа произошла в 12 километрах от места назначения.

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Ее частный самолет разбился у водопада в горной местности. Сейчас причины аварии устанавливаются.

За несколько часов до авиакатастрофы 26-летняя певица опубликовала в инстаграме видео, на котором показала, как садится на тот самый частный самолет. Комедийный ролик должен был бы рассмешить фолловеров Марилии Мендонсы, а взамен собрал сотни тысяч скорбных комментариев:

"Какая трагедия. Пусть Господь будет рядом с семьей, друзьями и поклонниками в эту печальную минуту";

"Я не верю. На мгновение подумал, что с ними все в порядке, что Бог примет каждого в свой вечный дом";

"Я не верю";

"Боже, как это больно";

"В молитвах за всех вас".

Отметим, в авиакатастрофе с Марилией Мендонса погибли четыре человека – ее дядя, продюсер и двое членов съемочной группы.

Что известно о Марилии Мендонсе