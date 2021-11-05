Останньою роботою Ніка Купака стала п'ята частина легендарного блокбастера "Пригоди Індіани Джонса", яку знімають у Марокко. Відомо, що чоловік лиш прилетів на зйомки фільму й через декілька днів інші члени знімальної групи знайшли його тіло у готельному номері.
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Хоч всіх деталей відходу у вічність Ніка Купака не розголошують, відомо, що оператор помер "природною смертю".
Під час зйомок "Індіани Джонса" помер оператор / Фото NY Post
Ніка Купака вважали ветераном кіноіндустрії й висококваліфікованим професіоналом своєї справи. Оператор долучався до знімання таких кінострічок:
- "Гаррі Поттер";
- "Парк Юрського періоду";
- "Зоряні війни".