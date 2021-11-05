Останньою роботою Ніка Купака стала п'ята частина легендарного блокбастера "Пригоди Індіани Джонса", яку знімають у Марокко. Відомо, що чоловік лиш прилетів на зйомки фільму й через декілька днів інші члени знімальної групи знайшли його тіло у готельному номері.

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Хоч всіх деталей відходу у вічність Ніка Купака не розголошують, відомо, що оператор помер "природною смертю".



Під час зйомок "Індіани Джонса" помер оператор / Фото NY Post

Ніка Купака вважали ветераном кіноіндустрії й висококваліфікованим професіоналом своєї справи. Оператор долучався до знімання таких кінострічок:

"Гаррі Поттер";

"Парк Юрського періоду";

"Зоряні війни".

Нагадаємо, нещодавно у Голлівуді трапилась трагедія – актор Алек Болдуїн на зйомках вестерну "Іржа" вистрілив із реквізитного пістолета, у якому виявились справжні патрони.

Чоловік поцілив в українську операторку Галину Гатчінс і режисера Джоела Соуза. Їх двох одразу доставили у лікарню, де Галина померла від важких травм.