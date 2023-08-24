Всі у вишиванках: Денисенко замилувала мережу фото з чоловіком-військовим, сином та мамою

У символічний День Незалежності України Наталка Денисенко мала змогу зустрітися з чоловіком-військовим, який ще з перших днів повномасштабного вторгнення вступ до лав ЗСУ. Тож подружжю з сином вдалося провести день разом. До того ж ними була мама акторки – Ніна.

Актриса поділилася з шанувальниками кадрами зі святкового дня родини, проведеного разом. Вони всі відправились на прогулянку київським парком "Наталка", який розташований на березі Дніпра.

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Наталка Денисенко показала, як святкує День Незалежності

На фото, які актора опублікувала у своєму інстаграмі можна побачити, що всі члени сім'ї одягнули вишиванки.

Так, сама Наталка підібрала стильний образ з білою сорочкою, кросівками та сумкою в тон. Також вона мала гарну прикрасу на шиї та окуляри. Андрій Фединчик був одягнений в чорну сорочку з білою вишивкою, джинси та чорні кросівки. Свій аутфіт актор довершив кепкою. Син зіркового подружжя мав схоже вбрання до того, яке було у батька. Юний Андрійко обрав білу сорочку з блакитною вишивкою, шорти, кросівки та кепку.

Мама Наталки Денисенко пішла на прогулянку у бордовій вишитий сукні.

Ми українці. Дякую ЗСУ та всім, хто наближає перемогу, що ми сьогодні можемо святкувати День Незалежності України в такому колі. Слава Україні,

– написала Денисенко.

Реакція мережі

Шанувальники зауважили, що родина виглядає дуже красиво:

"Нереально красива сім'я";

"Неймовірні";

"Які гарні";

"Зі святом";

"Сім'я Денисенків";

"Така гарна сім'я!";

"Які ж ви гарні";

"Гарні, щастя вам".

До слова, нещодавно у розмові з 24 Каналом, Наталка Денисенко повідомила, що її чоловік дуже змінився. "Іноді думаю, що після завершення війни мені потрібно буде заново знайомитися", – сказала вона.

Акторка переконана, що після війни всіх дружин військових чекає випробування. Однак вона також зазначила, що їй дуже пощастило, що чоловік постійно на зв'язку, що має змогу відповідати. До того ж вони доволі часто бачаться: "Він кілька місяців був у відрядженні у 2022 році, потім служив у Києві, потім ще близько п'яти місяців був у відрядженні. І знову повернувся. Я його бачила нещодавно, коли був на навчаннях".