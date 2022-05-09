Украинская певица Тина Кароль приняла участие в мероприятии по возложению цветов к мемориалу в Тиргартене. Вместе с ней был и Андрей Мельник – посол Украины в Германии.

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Тина Кароль побывала в Берлине

По случаю Дня памяти и примирения исполнительница возложила цветы к мемориалу, спела Гимн Украины и выступила с важной речью о нынешней войне в Украине.

Важное событие – быть здесь, ведь мой дед стоял 8 мая в Берлине, защищая наше поколение. Мое поколение знало о войне, но никогда ее не ощущало. Мы никогда не думали, что в 21 веке появится новый нацизм – это рашизм, и что мы будем сегодня тоже стоять здесь, отстаивая наше право на самоидентификацию, наше право на нацию, язык, культурное наследие,

– сказала Тина Король.



Тина Кароль и Андрей Мельник / Фото из фейсбука Тины Кароль

"Сегодня почему-то появилась идея, что это не нужно на той территории, где находится Украина. Что она слишком креативная, культурная, современная, не покоренная. Мы сегодня отстаиваем наше право на целые поколения вперед, сохраняем культуру Украины. Каждый наш шаг, каждое наше действие – это объединенный фронт: творческий, военный, информационный, киберфронт – все мы боремся за одно единое, за право быть на своей земле хозяином», – добавила знаменитость.

Тина Кароль заметила, что хозяин – это тот, кто умножает на своей земле все то, чего сумел достичь. Она добавила, что в этот день все украинцы объединились ради победы. Также певица упомянула бойцов полка "Азов".

"Азов" – Герои Украины. Таких воинов не знает мировая история. Возможно, только в легендах мы слышали о 300 спартанцев, сегодня Азов являются нашими 300 спартанцами, они – наши освободители,

– сказала исполнительница.

Тина Кароль в Берлине: смотрите видео