На війну Іван Пелих пішов без військового досвіду, до тероборони Києва його взяли лише тому, що мав дрон і вмів ним керувати. Однак після навчання з британською морською піхотою юнака відправили на Схід. За останні кілька місяців син телеведучого звик до звуків "стрілкотні", а свист куль викликає в нього адреналін.

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20-річний син Ігоря Пелиха про службу на передку

"Неможливо словами передати той адреналін, коли у тебе над головою свистять кулі й кожен раз, перед тим, як висунутись і відкрити вогонь або перебігти на іншу точку, ти не знаєш, чи не прилетить зараз по тобі. Єдине в чому 100% впевнений, – це у твоєму побратимові праворуч і ліворуч", – поділився Іван Пелих.

Він наголосив, що на війні всі функціонують як одне ціле. Там бувають і хороші дні, коли танкісти після розвідки дроном в хлам розбивають посадку росіян, а бувають погані, "коли ціла купа своїх 300".

"Після їх евакуації під шаленим обстрілом сидиш, відтираєш руки від крові і думаєш, що це цілком міг би бути і ти, але головне, щоб хлопці до госпіталя встигли добратись", – зізнався юнак.

Війна насправді ніфіга не красива і романтична, як це часом здається з постів у фб, інсті, і кожна новина про успішно звільнене село під час контрнаступу насправді дається ціною, яку поки не побудеш тут, напевно, ніколи і не усвідомиш,

– підсумував Іван Пелих.

Іван Пелих з побратимами на передку на Донеччині / Фото з інстаграму сина Ігоря Пелиха

До слова, нещодавно гурт Танок на Майдані Конґо показував, як 23 роки тому ходив на ефір до легендарного ведучого Ігоря Пелиха. На той час він був ведучим програми "Не всі вдома", а ТНМК лише розпочинав свою кар'єру.