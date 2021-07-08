19-річна дівчина Іраклі Макацарія показала нове романтичне фото

У квітні герой "Холостяка" Іраклі Макацарія розсекретив, що його серце зайняте. Дівчина, в яку закохався найбажаніший красень країни, – 19-річна грузинка Ліза. Вона часто публікує романтичні фото з зірковим обранцем, а останнє – підкорило мережу.

У кадрі закохані постали в подібних образах. Шоумен Іраклі Макацарія одягнений у легкі білі штани та ніжно-блакитну смугасту сорочку. Ефектний літній образ герой "Холостяка" довершив сонцезахисними окулярами та годинником з яскраво-помаранчевим браслетом.

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Тоді як Ліза Чичуа красувалась у смугастій мінісукні з широким чорним поясом і білими манжетами. Вбрання з закритим декольте чудово підкреслило стрункі ніжки дівчини. Густе довге волосся вона зібрала у високий пучок й одягла стильні сонцезахисні окуляри.

Перед камерою Іраклі Макацарія та Ліза Чичуа не стримували емоцій і сміялися. Схоже, їм ніколи не буває сумно разом, адже нещодавно пара захопила кумедним танцем. Їхнє відео переглянути понад 400 тисяч користувачів

Іраклі Макацарія з 19-річною дівчиною / Фото з інстаграму Лізи Чичуа

Нагадаємо, Ліза з сім'ї лікарів і навчається в Тбіліському державному медичному університеті. Їй всього 19 років. Однак 17-річна різниця у віці не бентежить ані її, ані Іраклі Макацарія, ані їхні сім'ї.