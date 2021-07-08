В кадре влюбленные предстали в подобных образах. Шоумен Иракли Макацария одет в легкие белые брюки и нежно-голубую полосатую рубашку. Эффектный летний образ герой "Холостяка" довершил солнцезащитными очками и часами с ярко-оранжевым браслетом.

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Тогда как Лиза Чичуа красовалась в полосатом миниплатье с широким черным поясом и белыми манжетами. Наряд с закрытым декольте великолепно подчеркнул стройные ножки девушки. Густые длинные волосы она собрала в высокий пучок и надела стильные солнцезащитные очки.

Перед камерой Иракли Макацария и Лиза Чичуа не сдерживали эмоций и смеялись. Похоже, им никогда не бывает грустно вместе, ведь недавно пара зажгла забавным танцем. Их видео посмотрели более 400 тысяч пользователей.

Иракли Макацария с 19-летней девушкой / Фото из Инстаграма Лизы Чичуа

Напомним, Лиза из семьи врачей и учится в Тбилисском государственном медицинском университете. Ей всего 19 лет. Однако 17-летняя разница в возрасте не смущает ни ее, ни Иракли Макацария, ни их семьи.

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