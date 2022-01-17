17-річна донька Меладзе прийшла на український "Голос країни-12"

12 сезон вокального шоу "Голос країни" вийде на екрани 23 січня. Однією з учасниць "сліпих прослуховувань" стала донька Костянтина Меладзе – 17-річна Лія.

Попри те, що Костянтин Меладзе був тренером російського "Голосу", його донька Лія вирішила підкорювати український проєкт. Свої сили вона спробує на "Голосі країни-12", який вийде в ефір уже цього тижня. Дівчина прийшла на "сліпі прослуховування" і зізналась, що з самого дитинства мріяла саме про це шоу.

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Я з дитинства мріяла потрапити на "Голос країни". Мій батько знав, що я хочу спробувати себе саме на цьому шоу, і навіть дав мені пораду – бути собою. Я дуже багато часу працювала, щоб показати себе зараз,

– заявила дівчина.

Лія додала, що не один рік відкладала прихід на "Голос країни". Усе через свій перфекціонізм – їй постійно здавалось, що вона не дотягує. До 17 років донька Меладзе виспівалась так, що насмілилась розвернути крісла зіркових тренерів.

"Я виступала на великих сценах, знімалася в багатьох відеороботах, але нічого більш особливого за сцену "Голосу країни" в мене ніколи не було. Я була наче уві сні", – зізналась Лія після виступу на "сліпих прослуховуваннях".

Донька Костянтина Меладзе на "Голосі країни-12" / Фото ТСН

Зауважимо, доньку Костянтину Меладзе народила ексдружина Яна, у шлюбі з якою він прожив 19 років. У Лії є старша на 5 років сестра Аліса і молодший брат Валерій.

Середня донька композитора закінчила школу у Великій Британії й готується до вступу в США. Лія хоче бути саундпродюсеркою. У неї є свій гурт FAR FOR, з яким вона будує кар'єру не в Москві, а в Києві.

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