15-річний син Мадонни поцілувався з хлопцем: підозрюють, що це був камінг-аут

Американська співачка Мадонна не перестає дивувати своєю відвертістю. Нещодавно вона показала відео, в якому її 15-річний син цілувався з хлопцем. У мережі вважають, що так він оголосив, що є геєм.

Відома американська виконавиця Мадонна відсвяткувала день народження в Італії. Вона продовжила свою відпустку з рідними та ще певний час подорожувала країною.

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Сина Мадонни підозрюють в камінг-ауті

Цікавими роликами та епатажними фото знаменитість ділилась у своєму блозі. Одне відео неабияк зацікавило прихильників та стало темою бурхливих обговорень. У ньому Мадонна показала, як проводила час у вагоні потяга.

Та в один момент зірка показала пристрасний поцілунок двох хлопців – один із них, очевидно, прийомний 15-річний син Мадонни Девід.



Син Мадонни з хлопцем / Скриншот з відео

Реакція мережі

Прихильники вважають, що так 15-річний хлопець здійснив камінг-аут та оголосив про те, що є геєм. Мадонна завжди підтримувала ЛГБТ-спільноту та ставала на її захист. Тому цілком могла підтримати й сина, опублікувавши цей уривок відео.

"Невже це Девід цілував хлопця?";

"Ого, тут хлопці цілуються";

"Я розумію правильно, Девід цілує свого хлопця?";

"Хочу бути сином Мадонни".

Зазначимо, що шанувальники Мадонни вже не вперше підозрюють, що її син – нетрадиційної орієнтації. Однак сама артистка не робить жодних заяв з цього приводу.

Раніше вона ділилась відео, де Девід дефілює у довгій сукні. Раніше хлопець хотів стати футболістом, але тепер не на жарт зацікавився кар'єрою моделі.