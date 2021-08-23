Известная американская исполнительница Мадонна отпраздновала день рождения в Италии. Она продлила свой отпуск с родными и еще некоторое время путешествовала по стране.
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Сына Мадонны подозревают в каминг-ауте
Интересными роликами и эпатажными фото знаменитость делилась в своем блоге. Одно видео весьма заинтересовало поклонников и стало темой бурных обсуждений. В нем Мадонна показала, как проводила время в вагоне поезда.
И в один момент звезда показала страстный поцелуй двух парней – один из них, очевидно, приемный 15-летний сын Мадонны Дэвид.
Сын Мадонны с парнем / Скриншот из видео
Реакция сети
Сторонники считают, что так 15-летний парень совершил каминг-аут и объявил о том, что является геем. Мадонна всегда поддерживала ЛГБТ-сообщество и становилась на его защиту. Поэтому вполне могла поддержать и сына, опубликовав этот отрывок видео.
- "Неужели это Дэвид целовал парня?";
- "Ого, тут ребята целуются";
- "Я понимаю правильно, Дэвид целует своего парня?";
- "Хочу быть сыном Мадонны".
Отметим, что поклонники Мадонны уже не впервые подозревают, что ее сын – нетрадиционной ориентации. Однако сама артистка не делает никаких заявлений по этому поводу.
Ранее она делилась видео, где Дэвид дефилирует в длинном платье. Раньше парень хотел стать футболистом, но теперь не на шутку заинтересовался карьерой модели.