10 суконь і триденне гуляння: Періс Гілтон розкрила деталі майбутнього весілля

У лютому Періс Гілтон заручилась з бойфрендом Картером Руемом, з яким зустрічалась більше як рік. Зараз вона активно готується до весілля, яке має всі шанси стати найфеєричнішою подією року. Яким воно буде, дізнавайтеся далі.

Не дивно, що підготовка до весілля виявилася для Періс Гілтон вкрай напруженою. Як найпопулярніша світська левиця та спадкоємиця елітного готельного бізнесу, вона хоче, аби її церемонія перевершила всі голлівудські весілля. Модель точно знає, яким буде їхнє з Картером торжество, однак поки реалізовано дуже мало.

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Яким буде весілля Періс Гілтон і Картера Руема

Зірковий бомонд щонайменше три дні відзначатиме свято кохання Періс Гілтон і Картера Руема.

Світська левиця готує 10 весільних суконь, в яких з'явиться впродовж триденної церемонії.

На відміну від коханої, венчурний капіталіст не змінюватиме вбрання так часто. За словами Періс, у нього "не такі високі запити", як у неї.

Це буде триденний захід. Ми багато всього плануємо. У мене буде багато суконь, напевно, 10. Мені подобається змінювати одяг,

– поділилась Періс Гілтон.

Зазначимо, зараз вона знімає реаліті-шоу Paris in Love, у 13 епізодах якого покаже підготовку до весілля. Вже після весілля вийде ще один випуск, який знімуть безпосередньо на триденній церемонії.

"Хочу, щоб мої шанувальники побачили, що я знайшла свого чарівного принца, і моя казка має щасливий кінець", – додала Періс Гілтон.

Періс Гілтон про майбутнє весілля: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, пропозицію від Картера Руема Періс Гілтон отримала напередодні Дня закоханих, коли святкувала 40-річчя на приватному острові посеред океану. Просто на пляжі чоловік опустився на одне коліно й запропонував вийти за нього заміж. Світська левиця без вагань відповіла "так".

На заручини вона отримала розкішну каблучку за 2 мільйони доларів. Це перстень з 15 діамантами та літерою P з сапфірами. Його виготовив бренд легендарного французького ювеліра Луї Картьє.