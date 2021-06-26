10 кліпів Аріани Гранде, які підкорили світ
Джерело:24 канал
Американська співачка, авторка пісень та акторка Аріана Гранде святкує день народження. У суботу, 26 червня, їй виповнюється 28 років. За час творчої кар'єри дівчина змогла підкорити світ та стати однією з найпопулярніших артисток шоу-бізнесу. Найкращі кліпи виконавиці, які підкорили мільйонів, – дивіться на Showbiz 24.
Пісні Аріани Гранде миттєво стають хітами. Вони лунають у різних куточках планети. Прихильники нетерпляче чекають виконавицю з концертами. А її кліпи на ютубі збирають рекордні кількості переглядів.
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Життєпис Аріани Гранде: головне
- Аріана народилася у Флориді.
- Навчалася вокалу в Еріка Ветро.
- В дитинстві почала виступати в дитячому театрі Little Palm Theatre.
- У 2008 році вона виконала роль Шарлотти у бродвейському мюзиклі "13". Тоді разом із нею на сцену виходила подруга та колега по зйомках Елізабет Ґілліс.
- За виступи в театрі Fort Lauderdale отримала премію Національної молодіжної театральної асоціації.
- Гранде є членом проєкту Broadway in South Africa, тому щороку вона вчить дітей у Південній Африці співу та танців.
- У 2010 році Аріану затвердили на роль Кетрін Валентайн у серіалі "Вікторія – переможниця".
- У 2009 і 2010 дівчина виступала в клубі Birdland у Нью-Йорку з Мірандою Сінгс.
- У музичній кар'єрі за 7 років Гранде випустила 6 студійних альбомів та презентувала десятки кліпів.
- В травні 2021 року стало відомо, що знаменитість таємно вийшла заміж за коханого Далтона Гомеса. Згодом улюблениця мільйонів оприлюднила кадри з весілля.
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Найкращі кліпи Аріани Гранде
Ariana Grande – 7 rings: дивіться відео онлайн
Ariana Grande – Positions: дивіться відео онлайн
Ariana Grande – Pov: дивіться відео онлайн
Ariana Grande – Dangerous Woman: дивіться відео онлайн
Ariana Grande – Into You: дивіться відео онлайн
Ariana Grande – Breathin: дивіться відео онлайн
Ariana Grande, Social House – Boyfriend: дивіться відео онлайн
Ariana Grande – No tears left to cry: дивіться відео онлайн