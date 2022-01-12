З'явились великі почуття, – Ксенія Мішина назвала ім'я батька свого сина

Українська акторка Ксенія Мішина часто розповідала про батька її сина Платона. Та лиш тепер вона зізналась, що його також звали Олександром.

Українська акторка Ксенія Мішина у фіналі "Холостячки" обирала не тільки серцем, але й розумом. Довгий час вона "придивлялась" до Олексія Тригубенка, хоч не відчувала до нього сильних почуттів. Зірка зізналась, що схожа ситуація у неї була з батьком її сина.

До слова Доходило до божевілля, – Ксенія Мішина про складні стосунки та розрив з Еллертом

Ксенія Мішина про батька її сина

Актриса поділилась, що з батьком Платона не виникло миттєвих почуттів, однак вони з'явилися згодом. Також вона вперше зізналась, як його звали.

Коли я зустріла батька Платона, я нічого не відчула. Я відчула згодом. Я керувалася своїм розумом. Він мені допомагав, доглядав, він мені був зручний і тільки потім у мене до нього з'явилися великі почуття. А потім я сказала йому, ти знаєш, Саша, я люблю тебе. Його теж звали Саша,

– розсекретила Ксенія Мішина.

Знаменитість додала, що більшість чоловіків, які оточували її в житті, мали саме таке ім'я.

"Мій перший чоловік – Саша, мій батько – Саша. Батько Платона – Саша. Взагалі у мене дуже багато Олександрів у житті, при чому, доленосних. Тому, схоже, у мене із Сашею (Еллертом, – Showbiz 24) така кармічна є зарисовка однозначно", – поділилась вона.



Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про стосунки Мішиної з батьком Платона

Акторка вже не вперше розповідає про батька свого сина. Раніше вона неодноразово наголошувала, що чоловік був аб'юзером: