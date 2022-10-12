Не впевнена, що не мобілізують, – Ольга Сумська заговорила про зятя в Росії

Ольгу Сумську неодноразово запитували про спілкування з донькою, яка замовчує війну та залишається жити в Росії. Акторка отримувала через це найстрашніші прокльони.

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Це трагедія двох народів. Звісно, що ми вже не брати, і ніколи ними не будемо. Це вже прірва між нами, яка на декілька поколінь. Як після Другої Світової. Родичі там і це страшна залежність. Розпач, і абсолютна неспроможність ніяк підтримати й допомогти. Це дуже важко. Люди іноді наповнені ненавистю,

– сказала акторка.

Тепер і в Росії триває мобілізація. Актори не є винятком і також можуть бути призвані до армії. В зоні ризику й зять Сумської, який не засуджує воєнні злочини кривавого диктатора. Ольга зізналася, що не впевнена, що Яглича не мобілізують: "Це найстрашніша тема. Я боюся навіть її підіймати з Тонею. Вона не говорить на такі теми. Вона тремтить. Вона схудла, як билинка".

Тепер Паперна тремтить так само як сотні тисяч українських жінок і матерів, які чекають рідних з війни. Українські діти залишаються сиротами, бо на нашу землю зі зброєю прийшли росіяни. Більшість окупантів навіть пояснити не можуть, за що воюють. Українські захисники гинуть, захищаючи свою країну. А от за що вмирають росіяни – досі невідомо.

Ольга Сумська про доньку в Росії: дивіться відео онлайн

Чи відмовилася Сумська від участі у виставі російського режисера

Ольгу Сумську розкритикували за те, що вона погодилася грати у виставі "Майстер і Маргарита" російського режисера Валерія Беляковича. Акторка пояснювала свою участь збором коштів для наших захисників, однак після осуду суспільства зрозуміла, що цей збір неправильний і відмовилася від гастролей.