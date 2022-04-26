У день роковин катастрофи 24 канал за підтримки Європейського Інституту Чорнобиля транслюватиме великий музичний марафон "Звуки Чорнобиля" (Sounds of Chornobyl: Brave Ukraine). Він розпочнеться 26 квітня о 22:00 на ютубі 24 каналу.

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У телеподії візьмуть участь 16 українських та міжнародних музикантів, серед яких Kazka, Сергій Міхалок, Олександр Чемеров, Стасік, KRUTЬ, "Вагоновожатые", Atomic Simao, GusGus, Bjarki, Dub FX та Telepopmusik, а також електронні музиканти Woo York, Voin Oruwu, Na Nich, Zavoloka, Feldelmelder, Kaiser. Слухачі почують та побачать кліпи, присвячені Чорнобилю, а також дізнаються, як музиканти проєкту переживають війну, яка відбувається зараз в Україні.

Зокрема телемарафон висвітлить хроніку захоплення Чорнобиля окупантами у 2022 році. Адже через 36 років після найбільшої техногенної катастрофи світу, Росія вдалася до ядерного тероризму, тримаючи в заручниках працівників Чорнобильської атомної станції. Команда Інституту та 24 каналу прагне донести усьому світу, що Чорнобиль – це ще один геноцид Росії проти України, за який вона має відповісти, як і за воєнні злочини.

Музиканти готуються до марафону "Звуки Чорнобиля" / Фото пресслужби