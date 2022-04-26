В день годовщины катастрофы 24 канал при поддержке Европейского Института Чернобыля будет транслировать большой музыкальный марафон "Звуки Чернобыля" (Sounds of Chornobyl: Brave Ukraine). Он начнется 26 апреля в 22:00 на ютубе 24 канала .

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В телесобытии примут участие 16 украинских и международных музыкантов, среди которых Kazka, Сергей Михалок, Александр Чемеров, Стасик, KRUTЬ, Вагоновожатые, Atomic Simao, GusGus, Bjarki, Dub FX и Telepopmusik, а также электронные музыканты Woo York, Voin Na Nich, Zavoloka, Feldelmelder, Kaiser. Слушатели услышат и увидят клипы, посвященные Чернобылю, а также узнают, как музыканты проекта переживают войну, которая сейчас происходит в Украине.

В частности, телемарафон осветит хронику захвата Чернобыля оккупантами в 2022 году. Ведь через 36 лет после величайшей техногенной катастрофы мира, Россия прибегла к ядерному терроризму, держа в заложниках работников Чернобыльской атомной станции. Команда Института и 24 канала стремится донести до всего мира, что Чернобыль – это еще один геноцид России против Украины, за который она должна ответить, как и за военные преступления.