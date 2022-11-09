Зазначимо, що командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що їхня армія вимушено залишає Херсон. Вони нібито відводять війська на лівий берег Дніпра. Такий наказ доручив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу. Проте, за словами радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, "там немає зараз відведення російських військ, навпаки Росія докидає мобілізованих".

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Також 9 листопада пропагандистські ЗМІ повідомили, що у ДТП загинув один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов, який був "заступником голови адміністрації Херсонської області", тобто гауляйтера Сальдо.

Реакція зірок

Новини не оминули зірок шоубізнесу України, які часто коментують перебіг військових дій в Україні. Зокрема одним з перших новини прокоментував ведучий Анатолій Анатоліч, який кілька днів тому пробіг благодійний марафон для потреб ЗСУ у США.

"Окупанти тікають з Херсону. На "новоязі" це означає "отвод войск", – пожартував ведучий.



Анатолій Анатоліч про події в Херсоні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інший телеведучий Андрій Бєдняков, рідне місто якого – Маріуполь – окупований Росією, показав, як починає шукати квитки на сайті "Укрзалізниці" у Херсон.



Бєдняков шукає квитки у Херсон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ведучий Слава Дьомін прокоментував не лише відведення військ з Херсону, а й загибель Стремоусова.



Дьомін про ситуацію в Херсоні на правому березі / Скриншот з інстаграм-сторіс



Слава Дьомін про загибель Стремоусова / Скриншот з інстаграм-сторіс

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