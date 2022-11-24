В листопаді ЗСУ звільнили наш рідний Херсон та частину області з-під російської окупації. Зараз туди їздять волонтери та всі небайдужі українці, аби допомогти цивільним та підтримати військових. Відвідав місто-герой і ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан.

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"Якщо говорити про територію, то маленькі села неподалік від Херсону зруйновані на 80 – 90%. Обласний центр аж настільки не постраждав. Сподіваюсь, рашисти не будуть мститись місту. У Херсоні зараз немає світла і води. Фактично, всі живуть на гуманітарній допомозі, яка їм дуже необхідна. Хочу зазначити, що насправді зараз дуже потужно працюють і волонтери, і влада. Для прикладу, Хмельниччина є побратимом Херсонщини, і от, за вказівкою президента, туди відвозять багато гуманітарного вантажу. Різного! Наприклад, дві фури з цементом поїхали у бік Кривого Рогу, бо там він потрібен для відновлення будівель", – поділився Педан.

Олександр Педан з командою не ночували у Херсоні, а поїхали відвідати знайомих військових.

"Ми доїхали до 86-ої бригади ТрО. Вони повідомили жахливі факти. Наприклад, про те, що у маленькому селі під Херсоном сапери за тиждень розмінували 200 протитанкових мін, 75 протипіхотний, і 25 розтяжок. І це одне маленьке село! – розповідає телеведучий та громадський діяч. – Тому будьте обережні всі – і дорослі, і діти, якщо ви на деокупованих територіях. Зла по собі ворог лишив дуже багато. Але Херсон – це Україна! Йдемо далі, дякуємо нашим військовим. Слава Україні! Слава ЗСУ!".

Деокупований Херсон – як живе місто

Нагадаємо, що звільнення Херсона відбулось 11 листопада. Тоді Збройні сили Україні зайшли у місто та встановили синьо-жовтий прапор. Загарбники у той час втекли на лівий берег Дніпра.

Через три дні, 14 листопада, президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації. За його присутності ЗСУ офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні.

Наразі місто оговтується від російської окупації, яке вже зазнає обстрілів з моря та лівого берега України. Проте у місті запрацювали перші Пункти Незламності, де люди мають можливість зарядити ґаджети та зв'язатись з рідними. Також там працюють гуманітарні центри та нещодавно запрацював перший магазин "АТБ".

Що відомо про успішну деокупацію Херсона: дивіться відео