Зустріч двох королев: якими образами зачарували Летиція та Сільвія

24 листопада 2021 , 15:42
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Джерело:

24 канал

Королівське подружжя Іспанії прибуло з офіційним візитом у Швецію. Філіп VI та Летиція зустрілися з монархами Карлом XVI Густавом і Сільвією в Стокгольмі. Королеви під час зустрічі продемонстрували яскраві вбрання.

Королівська сім'я Швеції радо прийняла гостей. Особливу увагу публіки, як завжди, привернули образи королев, адже вони на всіх подіях виглядають дуже стильно і вишукано.

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Яскравий образ королеви Сільвії

Її Величність вийшла до гостей у пальті кольору фуксії. Волосся вона акуратно вклала і довершила зачіску головним убором в тон пальта. Серед аксесуарів обрала шкіряні рукавички, маленьку сумочку та туфлі на низьких підборах у вишневому кольорі. Вуха Сільвії прикрашали вишукані сережки, а з правого боку була коштовна брошка. Елегантний і яскравий аутфіт довершив макіяж з рожевою помадою на губах. 


Королівські подружжя Іспанії та Швеції / Фото Getty Images

Неординарна королева Летиція

Іспанська королева прибула в гості у неординарному, проте дуже стильному та гармонійному образі. Цього разу аутфіт Летиції складався з: 

  • приталеної сукні насиченого помаранчевого кольору;
  • світло-коричневої накидки з хутряним оздобленням навколо шиї;
  • замшевих коричневих туфель-човників на підборах;
  • шкіряних рукавиць і маленької сумочки в тон накидки;
  • об'ємного обруча в тон сукні;
  • сережки з камінцями. 

Ідеально рівно вкладене волосся та макіяж з коричневими тінями на повіках і помадою на губах довершили образ.


Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Примітно, на цій зустрічі члени королівських родин були без захисних масок на обличчях. На приватній розмові вони вирішили обійтися без них, а от на публічні заходи, де збирається багато людей, не приходять без засобів захисту. 
Автор: Христина Кобак