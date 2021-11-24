Зустріч двох королев: якими образами зачарували Летиція та Сільвія
Джерело:24 канал
Королівське подружжя Іспанії прибуло з офіційним візитом у Швецію. Філіп VI та Летиція зустрілися з монархами Карлом XVI Густавом і Сільвією в Стокгольмі. Королеви під час зустрічі продемонстрували яскраві вбрання.
Королівська сім'я Швеції радо прийняла гостей. Особливу увагу публіки, як завжди, привернули образи королев, адже вони на всіх подіях виглядають дуже стильно і вишукано.
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Яскравий образ королеви Сільвії
Її Величність вийшла до гостей у пальті кольору фуксії. Волосся вона акуратно вклала і довершила зачіску головним убором в тон пальта. Серед аксесуарів обрала шкіряні рукавички, маленьку сумочку та туфлі на низьких підборах у вишневому кольорі. Вуха Сільвії прикрашали вишукані сережки, а з правого боку була коштовна брошка. Елегантний і яскравий аутфіт довершив макіяж з рожевою помадою на губах.
Королівські подружжя Іспанії та Швеції / Фото Getty Images
Неординарна королева Летиція
Іспанська королева прибула в гості у неординарному, проте дуже стильному та гармонійному образі. Цього разу аутфіт Летиції складався з:
- приталеної сукні насиченого помаранчевого кольору;
- світло-коричневої накидки з хутряним оздобленням навколо шиї;
- замшевих коричневих туфель-човників на підборах;
- шкіряних рукавиць і маленької сумочки в тон накидки;
- об'ємного обруча в тон сукні;
- сережки з камінцями.
Ідеально рівно вкладене волосся та макіяж з коричневими тінями на повіках і помадою на губах довершили образ.
Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images