Ольга Сумська показала, як ЗСУ рятували 82-річного чоловіка, який не їв кілька тижнів

Наші захисники не лише звільняють українські території, а й допомагають цивільним. Акторка Ольга Сумська показала щемливе відео, де військові врятували 82-річного чоловіка, який не їв кілька тижнів.

Через російських окупантів страждають мільйони мирних жителів. До 24 лютого українці мріяли, планували, працювали задля майбутнього. Зараз сотні тисяч перебувають на прифронтових територіях і думають лише про одне – щоб вижити.

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Як ЗСУ врятували 82-річного мешканця Сіверська

Сіверськ – місто, що розташоване у Бахмутському районі Донецької області. Зараз це один з тих населених пунктів, який постійно потерпає від обстрілів російської армії. Біля однієї з вирв, які залишилися від снаряда, українські військові знайшли 82-річного пенсіонера. Чоловік не їв кілька тижнів, намагався дійти до пошти, але дорогою впав у бруд від слабкості та голоду.

Цього 82-річного дідуся захисники знайшли біля вирв від снарядів. Він не їв кілька тижнів. У пошуках їжі пішов на пошту, але вона не працює три місяці. Від голоду та слабкості дідусь упав у бруд. Невідомо, скільки він так пробув серед вулиці під холодним дощем. Слава нашим воїнам, які не пройшли повз, а допомогли йому піднятися і дістатися додому. Судячи зі слів автора відео, воно було зняте в Сіверську,

– розповіла Сумська.

Обережно! Це відео може вас засмутити

Росіяни щодня здійснюють теракти проти цивільного населення України. Вранці 6 жовтня 7 ракет прилетіли у багатоповерхівки Запоріжжя, де мирно спали люди. Знаменитості ніколи не залишаються осторонь тих подій, які відбуваються у нашій країні. Вони активно поширюють фото та відео, щоб показати світові правду. Як зірки реагували на обстріл Запоріжжя – дізнавайтеся тут.