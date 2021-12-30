"Зробити це Різдво особливим": що Кейт Міддлтон отримала на Різдво від принца Вільяма

Цього року герцоги Кембриджські відсвяткували Різдво без членів королівської сім'ї. Однак у Норфолку на них чекало традиційне застілля та подарунки від близьких.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на Різдво поїхали до заміського будинку в Норфолку. Там вони провели свято з родичами Кетрін та дітьми.

Цікаво "Мій любий": королева Єлизавета II у різдвяному привітанні зі щемом згадала про Філіпа

Як пройшло Різдво Кейт і Вільяма

У свято Кейт та Вільям організували святковий обід. На застіллі були присутні батьки Міддлтон, її сестра Піппа з чоловіком і брат Джеймс з дружиною.

Разом з помічниками герцогиня Кембриджська приготувала традиційну різдвяну печеню, фаршировану індичку, шинку, смажену картоплю з приправами. Хоч Кетрін не дозволяє дітям багато солодкого, на Різдво стіл прикрашали три десерти: пряниковий будиночок, шоколадний кекс та яблучний пиріг.

Кейт використовувала всю свою творчу фантазію, щоб прикрасити стіл свічками, гілочками ялинки та шишками,

– поділився інсайдер.

Подарунки для Кейт і дітей

, зранку 25 грудня королівська родина була на службі у церкві Святої Марії Магдалини. Кейт Міддлтон приїхала до храму у коричневій водолазці, картатому жакеті Blazé Milano та стильному коричневому капелюсі з пір'ям від Philip Treacy.

Батьки підготували особливі подарунки для дітей. 8-річний принц Джордж отримав похідний набір, куди входив намет, рація та ліхтарик. Малюку Луї подарували спорядження для скелелазіння, а принцеса Шарлотта була задоволена новенькою дитячою відеокамерою.

Принц Вільям подарував Кейт Міддлтон особливий браслет з коштовним камінням, адже хотів "зробити це Різдво особливим". Усі члени сім'ї також знайшли під ялинками книжки, іграшки та багато смаколиків. Що ж отримав у подарунок герцог Кембриджський – залишилось таємницею.



Кейт і Вільям на різдвяному концерті / Скриншот з відео