"Зробити це Різдво особливим": що Кейт Міддлтон отримала на Різдво від принца Вільяма
Джерело:Cosmopolitan
Цього року герцоги Кембриджські відсвяткували Різдво без членів королівської сім'ї. Однак у Норфолку на них чекало традиційне застілля та подарунки від близьких.
Кейт Міддлтон і принц Вільям на Різдво поїхали до заміського будинку в Норфолку. Там вони провели свято з родичами Кетрін та дітьми.
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Як пройшло Різдво Кейт і Вільяма
У свято Кейт та Вільям організували святковий обід. На застіллі були присутні батьки Міддлтон, її сестра Піппа з чоловіком і брат Джеймс з дружиною.
Разом з помічниками герцогиня Кембриджська приготувала традиційну різдвяну печеню, фаршировану індичку, шинку, смажену картоплю з приправами. Хоч Кетрін не дозволяє дітям багато солодкого, на Різдво стіл прикрашали три десерти: пряниковий будиночок, шоколадний кекс та яблучний пиріг.
Кейт використовувала всю свою творчу фантазію, щоб прикрасити стіл свічками, гілочками ялинки та шишками,
– поділився інсайдер.
Подарунки для Кейт і дітей
Батьки підготували особливі подарунки для дітей. 8-річний принц Джордж отримав похідний набір, куди входив намет, рація та ліхтарик. Малюку Луї подарували спорядження для скелелазіння, а принцеса Шарлотта була задоволена новенькою дитячою відеокамерою.
Принц Вільям подарував Кейт Міддлтон особливий браслет з коштовним камінням, адже хотів "зробити це Різдво особливим". Усі члени сім'ї також знайшли під ялинками книжки, іграшки та багато смаколиків. Що ж отримав у подарунок герцог Кембриджський – залишилось таємницею.
Кейт і Вільям на різдвяному концерті / Скриншот з відео