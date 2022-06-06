Зробимо цього року, – Іраклі Макацарія розсекретив, яким буде його весілля з 20-річною коханою

Грузин Іраклі Макацарія шукав кохання в Україні на шоу "Холостяк", а знайшов у Батумі. У квітні він освідчився коханій Лізі, яка молодша за нього на 17 років. Зірка зізнався, як робив пропозицію, і коли буде весілля.

Про роман Іраклі Макацарія з 20-річною Лізою Чічуа стало відомо у квітні 2021 року, але зустрічаються вони з серпня 2020-го. Герой "Холостяка" хоч і не вірив у кохання з першого погляду, але майбутня дружина зачепила його в секунду.

До теми Іраклі Макацарія розповів, як Грузія та грузини допомагають Україні у війні

Він вперше побачив її на концерті в Батумі, але не наважився познайомитися, бо Ліза була з сім'єю – мамою, братом, сестрою, бабусею. Дівчина так сподобалася Іраклі, що після заходу він написав їй, а вже через півтора року – просив її руки в батьків.

Як Іраклі Макацарія освідчувався коханій

Як з'ясувалося, зробити пропозицію Лізі Іраклі був готовий ще рік тому, коли представив її публіці. Дизайн обручки він розробив сам і виготовив її в Києві.

У мене кільце – діамант, дизайн – було зроблене десь за рік. Ми з моїм другом були у Києві, думали, розробляли дизайн, я хотів, щоб це було щось нестандартне, не за класикою. І вийшло те, що я уявляв,

– поділився зірка.

За всіма традиціями, перш ніж освідчитися дівчині, Іраклі Макацарія попросив дозволу в її батьків, але про саму пропозицію нікого не попередив. "Я до цього окремо поговорив з батьками Лізи, розповів про свої наміри. Але Ліза не була в курсі, ніхто взагалі не знав – ні моя сім'я, ні мої друзі. Того дня за кілька годин я сказав своїм батькам, що в такий час вони мають бути в цьому місці", – пригадав чоловік.

Освідчення Іраклі Макацарія: фото

Яким буде весілля Іраклі з 20-річною коханою

Поки в нас немає конкретної дати, але можу сказати, що в нас є бажання зробити це цього року. Весілля буде немаленьке, бо друзі сім'ї теж повинні бути присутні. Тому кількість я поки не знаю, поки не рахував,

– розповів Іраклі Макацарія.

Про дітей закохані мріють, але трохи згодом, адже зараз Ліза лише на другому курсі медичного університету.

"Я зустрів ту дівчину, яка робить мене щасливим. Яка зароджує величезне бажання робити їй приємне, дивувати, робити сюрпризи і просто кохати так, як ніхто у світі не може кохати", – підсумував герой "Холостяка".