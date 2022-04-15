Зрадників треба карати, – Дзідзьо розповів, як ставиться до арешту Медведчука

12 квітня СБУ затримала депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Український співак Дзідзьо наголосив, що зрадників треба карати, вони мають відповідати за свої ганебні вчинки.

Кума Путіна підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. У перший день повномасштабної війни він втік з-під домашнього арешту.

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Дзідзьо про арешт Віктора Медведчука

12 квітня завдяки вдалій спецоперації СБУ політика вдалося затримати. Медведчука одягнули у форму Збройних Сил України, мали відвезти до Придністров'я, а звідти – до Москви.

Дзідзьо щодо цього наголосив, що зрадників треба судити, щоб вони визнали свою помилку при всіх.

Хай дивляться народу України в очі. Хай подивляться тим матеріям, синам, які загинули, тим маленьким дітям в очі. Зрадників треба карати і вони мають нести відповідальність,

– наголосив Дзідзьо.

Нагадаємо, після затримання Медведчука його дружина Оксана Марченко записала відеозвернення до Володимира Зеленського та президента Туреччини – Ердогана. Вона вимагала відпустити чоловіка, який "завжди був патріотом і виступав за мир". Також Марченко наголошувала, що життя нардепа від ОПЗЖ має бути в безпеці.