Кума Путина подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. В первый день полномасштабной войны он скрылся из-под домашнего ареста.

Обратите внимание Юрий Горбунов намекнул на усыновление ребенка, родители которого погибли во время войны

Дзидзьо об аресте Виктора Медведчука

12 апреля благодаря удачной спецоперации СБУ политика удалось задержать. Медведчука одели в форму Вооруженных Сил Украины, должны были отвезти в Приднестровье, а оттуда – в Москву.

Дидзьо в этом отметил, что предателей надо судить, чтобы они признали свою ошибку при всех.

Пусть смотрят народу Украины в глаза. Пусть посмотрят тем материям, сынам, погибшим, тем маленьким детям в глаза. Предателей нужно наказывать, и они должны нести ответственность,

– подчеркнул Дзидзьо.