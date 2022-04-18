Зрадники та фашисти, – Ксенія Мішина просить не пускати Баскова і Гагаріну на концерт в Ізраїлі

Російські зірки Микола Басков і Поліна Гагаріна, які підтримують війну Путіна в Україні, намилилися в Ізраїль з концертом. Пропагандисти планують виступити 9 травня, але Ксенія Мішина благає місцевих не пустити їх у країну.

Зіркові блазні Путіна Поліна Гагаріна та Микола Басков анонсували концерт до Дня перемоги. У курортне місто Бат-Ям вони хочуть приїхати 9 травня з шоу-програмою з промовистою назвою "ИZ России с любовью".

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Ксенія Мішина звернулася до жителів Ізраїлю

"Я обожнюю Ізраїль. Там живе моя бабуся. Я ізраїльтована з раннього дитинства! Для мене ця країна просякнута силою, духом і любов'ю. І чудовим ставленням до дітей", – зізналася акторка.

Вона емоційно звернулася до ізраїльтян з проханням не паплюжити свою історію такими персонажами як Поліна Гагаріна та Микола Басков. Зірка просить не пускати путіністів у країну.

Я закликаю всіх жителів цієї країни не впускати у свою історію таких зрадників та фашистів, які підтримують режим Z,

– попросила Ксенія Мішина.

Скриншот з інстаграму Ксенії Мішиної

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