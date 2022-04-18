Зрадники та фашисти, – Ксенія Мішина просить не пускати Баскова і Гагаріну на концерт в Ізраїлі
Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Російські зірки Микола Басков і Поліна Гагаріна, які підтримують війну Путіна в Україні, намилилися в Ізраїль з концертом. Пропагандисти планують виступити 9 травня, але Ксенія Мішина благає місцевих не пустити їх у країну.
Зіркові блазні Путіна Поліна Гагаріна та Микола Басков анонсували концерт до Дня перемоги. У курортне місто Бат-Ям вони хочуть приїхати 9 травня з шоу-програмою з промовистою назвою "ИZ России с любовью".
До теми Зрадниця Таїсія Повалій виступила в Кремлі з путіністами Михайловим і Басковим: відео
Ксенія Мішина звернулася до жителів Ізраїлю
"Я обожнюю Ізраїль. Там живе моя бабуся. Я ізраїльтована з раннього дитинства! Для мене ця країна просякнута силою, духом і любов'ю. І чудовим ставленням до дітей", – зізналася акторка.
Вона емоційно звернулася до ізраїльтян з проханням не паплюжити свою історію такими персонажами як Поліна Гагаріна та Микола Басков. Зірка просить не пускати путіністів у країну.
Я закликаю всіх жителів цієї країни не впускати у свою історію таких зрадників та фашистів, які підтримують режим Z,
– попросила Ксенія Мішина.
Скриншот з інстаграму Ксенії Мішиної
Чому Басков і Гагаріна – "зрадники та фашисти"
- Золотий голос Росії Микола Басков – чи не найбільший пропагандист Кремля. Він пишається "миротворчою операцією" Путіна в Україні та віщає, що Захід побудований на "брехні та збоченні".
- Співачка Поліна Гагаріна відзначилася на мітингу-концерті на "Лужниках" у Москві, який розіграли до 8 річниці незаконної окупації Криму. Під пропагандистські гасла та з георгієвською стрічкою у вигляді літери Z на грудях співачка виконала хіт Віктора Цоя "Кукушка".