Зірка "Аватару" Зої Салдана зачарувала чутттєвою фотосесією з чоловіком: романтичні фото

Відома американська акторка Зої Салдана, зірка "Аватару", знялась у зворушливій фотосесії з чоловіком, художником Марко Перего. Вона поділилась чуттєвими кадрами з прихильниками.

Американська акторка Зої Салдана, найбільш відома за роллю у фільмі "Аватар", опублікувала чуттєву фотосесію на особистій сторінці. Вона знялась з чоловіком, італійським художником, Марко Перего.

Варто подивитись Алекс Родрігес прилетів до Джей Ло на зйомки фільму, аби врятувати стосунки

Зворушлива фотосесія подружжя

Зіркове подружжя прикрасило обкладинку весняного номера журналу LALA Magazine. Зої та Марко позували в елегантних парних образах. Вони проникливо дивилися один в одному в очі та демонстрували ніжні почуття.

Пара постала перед об'єктивом у чорних широких штанах та білосніжних сорочках. Художник зав'язав блузку на поясі та розстібнув кілька ґудзиків, додавши аутфіту сміливості. Акторка з коханим зробили однакові зачіски, зібравши довге волосся в пучок. Зої Салдана також зробила легкий макіяж з акцентом на очах.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

У підписі до фото зірка "Аватару" поділилась враженнями від зйомки: "Для мене велика честь прикрасити обкладинку весняного випуску LALA Magazine разом з моїм партнером Марко Перего. Минулий рік дозволив нам сповільнитися і по-справжньому зрозуміти, чому ми творимо, як художники, і як ми хочемо рухатися вперед".

У цьому випуску Coming Together у нас була можливість безпечно зібратися разом з деякими близькими людьми, щоб створити кілька гарних зображень, включаючи цю обкладинку. І ми знайшли хвилинку, щоб поговорити один з одним про партнерство в житті і мистецтві, в тому числі про наше перше співробітництво в кіно,

– написала Зої Салдана.

Романтична фотозйомка зачарувала мережу і набрала безліч коментарів:

Найгарніша пара;

Справжня любов;

Найбільш чарівна пара у світі;

Найкращі;

Милі.

Що відомо про стосунки Марко Перего та Зої Салдана