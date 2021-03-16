Звезда "Аватара" Зои Салдана очаровала чувственной фотосессией с мужем: романтические фото
Известная американская актриса Зои Салдана, звезда "Аватара", снялась в трогательной фотосессии с мужем, художником Марко Перего. Она поделилась чувственными кадрами с поклонниками.
Источник:инстаграм Зои Салдана
Американская актриса Зои Салдана, наиболее известная по роли в фильме "Аватар", опубликовала чувственную фотосессию на личной странице. Она снялась с мужем, итальянским художником Марко Перего.
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Трогательная фотосессия супругов
Звездные супруги украсили обложку весеннего номера журнала LALA Magazine. Зои и Марко позировали в элегантных парных образах. Они проницательно смотрели друг другу в глаза и демонстрировали нежные чувства.
Пара предстала перед объективом в черных широких брюках и белоснежных рубашках. Художник завязал блузку на поясе и расстегнул несколько пуговиц, добавив аутфиту смелости. Актриса с любимым сделали одинаковые прически, собрав длинные волосы в пучок. Зои Салдана также сделала легкий макияж с акцентом на глазах.
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В подписи к фото звезда "Аватара" поделилась впечатлениями от съемки: "Для меня большая честь украсить обложку весеннего выпуска LALA Magazine вместе с моим партнером Марко Перего. Прошлый год позволил нам замедлиться и по-настоящему понять, почему мы творим как художники, и как мы хотим двигаться вперед".
В этом выпуске Coming Together у нас была возможность безопасно собраться вместе с некоторыми близкими людьми, чтобы создать несколько хороших изображений, включая эту обложку. И мы нашли минутку, чтобы поговорить друг с другом о партнерстве в жизни и искусстве, в том числе о нашем первом сотрудничестве в кино,
– написала Зои Салдана.
Романтическая фотосъемка очаровала сеть и набрала множество комментариев:
- Самая красивая пара;
- Настоящая любовь;
- Самая очаровательная пара в мире;
- Лучшие;
- Милые.
Что известно об отношениях Марко Перего и Зои Салдана
- Актриса закрутила роман с художником в марте 2013 года.
- Они тайно поженились в июне 2013 года. Свадьба состоялась в Лондоне.
- Через два года Зои Салдана рассказала, что Маркл Перего, несмотря на традиции, после свадьбы взял ее фамилию. Так, Зои стала Зои Салдана-Перего, а Марко — Марко Перего-Салдана.
- Супруги воспитывают 3 детей: близнецов Аридаю Перего-Салдана и Боуи Эзио Перего-Салдана, а также Зена Перего-Салдана.
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