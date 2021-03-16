Известная американская актриса Зои Салдана, звезда "Аватара", снялась в трогательной фотосессии с мужем, художником Марко Перего. Она поделилась чувственными кадрами с поклонниками.

Американская актриса Зои Салдана, наиболее известная по роли в фильме "Аватар", опубликовала чувственную фотосессию на личной странице. Она снялась с мужем, итальянским художником Марко Перего.

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Трогательная фотосессия супругов

Звездные супруги украсили обложку весеннего номера журнала LALA Magazine. Зои и Марко позировали в элегантных парных образах. Они проницательно смотрели друг другу в глаза и демонстрировали нежные чувства.

Пара предстала перед объективом в черных широких брюках и белоснежных рубашках. Художник завязал блузку на поясе и расстегнул несколько пуговиц, добавив аутфиту смелости. Актриса с любимым сделали одинаковые прически, собрав длинные волосы в пучок. Зои Салдана также сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

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В подписи к фото звезда "Аватара" поделилась впечатлениями от съемки: "Для меня большая честь украсить обложку весеннего выпуска LALA Magazine вместе с моим партнером Марко Перего. Прошлый год позволил нам замедлиться и по-настоящему понять, почему мы творим как художники, и как мы хотим двигаться вперед".

В этом выпуске Coming Together у нас была возможность безопасно собраться вместе с некоторыми близкими людьми, чтобы создать несколько хороших изображений, включая эту обложку. И мы нашли минутку, чтобы поговорить друг с другом о партнерстве в жизни и искусстве, в том числе о нашем первом сотрудничестве в кино,

– написала Зои Салдана.

Романтическая фотосъемка очаровала сеть и набрала множество комментариев:

Самая красивая пара;

Настоящая любовь;

Самая очаровательная пара в мире;

Лучшие;

Милые.

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