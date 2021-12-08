Нещодавно виконавиця повідомила про кризу в стосунках з чоловіком. Вона зізналася, що зараз переживає непростий період, однак виносити це на публіку не хоче.

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Наталка Карпа з донькою в Єгипті

Незадовго після цього виконавиця полетіла на відпочинок, однак знову без коханого. Схожа відпустка в зірки була влітку. Тоді вона також ніжилася лише зі Златою, однак без Євгена.

Наталка оприлюднила декілька яскравих фото, які зробила в басейні. Злата плавала поруч з відомою матусею. Карпа одягнула купальник насиченого малинового кольору. Волосся вона зібрала ззаду й одягнула кепку, яка захищала від сонця. На обличчя зірка не наносила косметику.

Також вона похизувалася стрункою фігурою, а в дописі розповіла, як вдалося досягнути такого результату в схудненні.

Наталка Карпа з донькою в Єгипті / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Наталки Карпи:

Під час того, як я була при надії й після народження Злати, суттєво набрала ваги (якщо хочете цифри, то під час вагітності – понад 20 кілограмів, потім 8 – 10 кілограмів скинула, але зайвого було достатньо).

І спроби повернутись у форму були неодноразові, але оскільки ми весь час на грудному вигодовуванні, а це недоспані ночі і квадратна голова нон-стоп (годуючі матусі зрозуміють), тому ці спроби були малопомітні!



Я втратила 12 – 15 кілограмів ваги через стрес. Так-так, сильні емоції (як негативні, так і позитивні), здатні забирати енергію і вагу. Зазвичай, колись свої хвилювання і переживання я заїдала і, відповідно, набирала. А після народження дитини організм змінився: у зоні відповідальності не лише моє "я", а й моя дитина. Тіло не сприймало харчів, як і серце побаченого і почутого.

Одне, що рятувало – вітаміни (комплекс вітамінів, їх навчилась пити під час вагітності та дотримуюся цього до сьогодні);

Та запам'ятайте, стрес – не вихід для скидання зайвої ваги. Схуднути можна, збалансувавши харчування (трохи відмовитись від "найулюбленішого" на певний час), додавши фізичні навантаження і позитивне мислення. Сконцентруйтесь на любові до себе і тих, хто любить вас. Тоді гарна форма вам гарантована!