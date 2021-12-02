Мережу розбурхало нове відео колишнього учасника проєкту "Холостячка-2" Вінченцо Дулепи, який полетів у Єгипет разом з ще одним ексучасником Романом Васильєвим. Хлопці неабияк здружились після шоу, тому неодноразово проводили час разом.

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Тепер вони відправились у мандрівку, а Вінченцо вже показав у мережі нарізку відеороликів з теплого відпочинку.

"Яскраві моменти з нашої поїздки у Єгипет", – написав Дулепа до відео, на фоні якого грає пісня Лілу45 "Восемь", де лунають такі рядки пісні:

"Стой, давай сыграем в любовь
Игра непростая, но должно получиться
Тебе нужно стать мной
Мне нужно стать к тебе ближе".

Також колишні учасники "Холостячки" поділились в мережі кількома спільними фото з Єгипту, де гуляють містом Шарм-еш-Шейхом.

Холостячка 2
Вінченцо Дулепа і Роман Васильєв в Єгипті / Фото з інстаграму Романа

Холостячка 2
Вінченцо Дулепа і Роман Васильєв в Єгипті / Фото з інстаграму Романа

Реакція мережі

Незвична пісня, чимало спільних кадрів, де чоловіки розважаються у готелі, займаються веслуванням та пізнають разом країну, спричинили чимало цікавих коментарів під відео:

  • "Любов і голуби";
  • "Романтика, нарешті кожен з вас знайшов свою пару, ви підходите один одному";
  • "На хвилинку здалося, що у вас стосунки. Без образ";
  • "Давай зіграємо у кохання? Або мені здалося?";
  • "Класні моменти, але якщо ви не пара, то пісня не підходить, я за змістом, хоч і теж класна";
  • "Хороші хлопці, звичайно",
  • "Гарна пара";
  • "Ох, вже цей медовий місяць";
  • "Давай з тобою зіграємо в кохання ?? Ви серйозно хлопчики?";
  • "Зіграли".

Вінченцо Дулепа замість того, що спростувати чутки або відмовчатись, жартома вирішив відповісти на численні запити в коментарях і коротко написав під одним з них: "Нас розкусили".

Холостячка 2
Вінченцо Дулепа відповів на чутки про роман з Романом / Скриншот з інстаграму

Хто залишився у шоу Холостячка та претендує на перемогу:

  • Дмитро Шевченко
  • Андрій Задворний
  • Роман Свечкоренко