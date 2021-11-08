Знайшла скло у страві: Леся Нікітюк повідомила про інцидент у київському ресторані

Українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк днями завітала до одного з київських ресторанів. Там вона замовила суп, але у страві несподівано знайшла шматок скла. Зірка обурилась і поскаржилась на заклад.

Успішна українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк поділилась, що днями з нею трапився неприємний інцидент. Про нього вона розповіла в інстаграм-сторіз.

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Леся Нікітюк про знахідку у супі

Знаменитість завітала до одного з київських ресторанів – "Шампанела". Відвідувачі оцінили його на 4,5 зірки. Однак Леся Нікітюк залишилась незадоволеною.

Зірка замовила гарбузовий суп, але знайшла в ньому шматок скла. На фото вона продемонструвала знахідку.

Думаєте, це діамант? Ні. Це шматок скла в гарбузовому супі, який я замовила в ресторанчику,

– розповіла ведуча.



Леся Нікітюк про інцидент в ресторані / Фото з інстаграм-сторіз зірки

В інстаграм-сторіз зірка звернулась до представників ресторану: "Наведіть порядок у своєму закладі або я прийду і наведу".

Зазначимо, не тільки Леся Нікітюк стала жертвою київських закладів. Після вечері в одному з ресторанів госпіталізували танцівника Влада Яму.

У меню в компонентах страви була вказана карамель, та кухарі додали замість неї мед, на яку в хореографа алергія. Лікарі ввели Владу Ямі адреналін та антигістамінні препарати через крапельницю, тому все обійшлось. Працівники закладу перепросили перед зіркою. Однак танцівник додав, що така помилка могла коштувати життя.