Успешная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк поделилась, что на днях с ней случился неприятный инцидент. О нем она рассказала в инстаграм-сториз.

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Леся Никитюк о находке в супе

Знаменитость посетила один из киевских ресторанов – "Шампанела". Посетители оценили его на 4,5 звезды. Однако Леся Никитюк осталась недовольна.

Звезда заказала тыквенный суп, но нашла в нем кусок стекла. На фото она показала находку.

Думаете, это бриллиант? Нет. Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике.

– рассказала ведущая.



Леся Никитюк об инциденте в ресторане / Фото из инстаграм-сториз звезды

В инстаграм-сториз звезда обратилась к представителям ресторана: "Наведите порядок в своем заведении или я приду и наведу".

Отметим, не только Леся Никитюк стала жертвой киевских заведений. После ужина в одном из ресторанов госпитализировали танцовщика Влада Яму.

В меню в компонентах блюда была указана карамель, и повара добавили вместо нее мед, на который у хореографа аллергия. Врачи ввели Владу Яме адреналин и антигистаминные препараты через капельницу, поэтому все обошлось. Работники заведения извинились перед звездой. Однако танцовщик добавил, что такая ошибка могла стоить жизни.