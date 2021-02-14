Знаменитості святкують День Валентина: привітання від Осадчої, Каменських, Обами – фото

Сьогодні, 14 лютого, вся планета святкує День святого Валентина. Українські та зарубіжні знаменитості показують, як проводять день закоханих та чуттєво вітають своїх половинок.

Більшість світових знаменитостей сьогодні проводять час разом зі своїми другими половинками. Вони активно діляться фото в соцмережах. Дивіться в матеріалі романтичні фото зірок та їхні привітання з Днем святого Валентина.

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Зірки вітають з днем закоханих

Настя Каменських і Потап

Співачка показала фото з Потапом. Репер подарував їй величезні червоні кульки та букет квітів. "Щасливого дня святого Валентина", – написала Настя Каменських.

Джамала

Артистка поділилась архівними ніжними фото з чоловіком. Вона написала зворушливий допис про любов: "Що таке любов? У кожного вона своя. Ось, наприклад, мій дворічний син каже, що любов – це такий хом'ячок. Любов – це вміння чути, прислухатися, надихатися, йти в ногу, вміти дуріти, бути серйозними, переживати перешкоди, бути сильними. І разом з тим можливість зізнатися, якщо втомився, і здатися ненадовго. Підтримати, обійняти, підштовхнути і навіть плакати разом".

Григорій Решетник

Телеведучий показав миле фото з дружиною Христиною, де вони позують в білих костюмах. "Знайдіть своє кохання та насолоджуйтесь життям", – написав Решетник під фото.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Зіркове подружжя провело день разом. Шоумен подарував дружині червоні кульки у вигляді сердець. Він поділився яскравими фото з коханою. "Кохайтеся", – написав Горбунов під фото.

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Пара поділилась кумедними та ніжними фото з Мальдівів, де зараз відпочивають. "Любов – це дія", – написав Володимир Остапчук. "Дякую за твою любов", – відповіла Христина Горняк.

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Наталя Могилевська

"І тільки одне почуття здатне оживити тих, хто впав духом, надихнути людину, яка безнадійно розбита і розчарована... Воно окрилює тих, хто боявся літати. Дарує сенс і наповнює щастям. Ми називаємо це почуття любов'ю", – написала співачка під чуттєвим відеопривітанням.

Юрій Ткач

Гуморист показав кумедне фото з дружиною. "Не знаю, як це працює, але я безмежно щасливий. Люблю тебе, мій Вікусік", – написав Ткач.

Дзідзьо

Артист привітав всіх "закоханих і незакоханих" анонсом пісні.

Лілія Ребрик

Телеведуча показала миле фото з Андрієм Диким та написала чуттєвий допис про колір любові.

Ірина Жогло

Дружина зірки "Вар'яти шоу" Володимира Жогло поділилась милим фото з синочком. "Остапчик вітає всіх з днем закоханих. Валентини, Валентинки з іменинами".

Ірина Федишин

Співачка оприлюднила чуттєві фото з чоловіком з Домінікани. "Усіх з Днем Св. Валентина. Кохайте і будьте коханими!", – написала артистка.

Катерина Кухар

Танцівниця поділилась чуттєвою світлиною з Олександром Стояновим та привітала його з Днем святого Валентина.

Ешлі Грем

Модель опублікувала кумедне фото з чоловіком й привітала його.

Вікторія Бекхем

Модельєрка поділилась архівними кадрами з весілля з Девідом Бекхемом. "Щасливого Дня Валентина. Я люблю тебе так сильно! Ти найкращий чоловік і чудовий батько", – написала вона.

Мішель Обама

"Життя завжди буде яскравішим, якщо я буду біля тебе", – написала Мішель під романтичними фото з Бараком Обамою.