Прем'єра пісні Feed Your Love відбудеться 9 липня на головних музичних сервісах світу, а продаж касет і вінілів розпочнеться 23 липня. Вперше з 2007 року вірні прихильники жіночого гурту почують фірмовий голос учасниць колективу. Пісня увійде в спеціальний ЕР-альбом "Wannabe25", до піар-кампанії якого вже долучилась колишня учасниця гурту Вікторія Бекхем.

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Wannabe – 25! На честь святкування ми випускаємо обмежений випуск вінілу і касет, що включає: Wannabe (оригінальний сингл), Wannabe (ремікс Junior Vasquez), Wannabe (демо) і трек Feed Your Love, який які раніше не випускався,

– йдеться в інстаграмі гурту Spice Girls.

Як додають у виданні, пісня Feed Your Love – це демонстрація раніше невипущеної балади, написаної співавторами Spice Girls і Річардом Станнардом та Меттом Роув. У ній фанати почують вокал усіх учасниць гурту – 48-річної Джері Галлівелл, 47-річної Мелані Чісхолм, 45-річної Емми Бантон та 46-річної Мелані Браун та 47-річної Вікторії Бекхем. Раніше пісню Feed Your Love гурт не хотів випускати, оскільки вважав її надто пікантною для аудиторії.

Що цікаво, оригінальний сингл Wannabe, який увійде в альбом, був випущений ще 8 липня 1996 року і привів Spice Girls до світової слави.