Знаменитий Армін ван Бюрен влаштував благодійний концерт: всі кошти пожертвує Україні
Джерело:інстаграм SAGA Festival
Нідерландський діджей Армін ван Бюрен виступив з благодійним концертом у Бухаресті. Всі кошти, виручені з заходу, він пожертвує на підтримку Україні.
12 березня на Національному стадіоні в Бухаресті (Румунія) пройшов благодійний концерт. Нідерландський діджей Армін ван Бюрен виступив на підтримку України.
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Армін ван Бюрен підтримує Україну
Один з найкращих діджеїв вийшов на сцену з українським прапором, піднявши його догори. Уся зала була всіяна українською символікою, а фани підіймали синьо-жовті прапори.
Кошти, які Армін ван Бюрен отримає з концерту, – пожертвує на допомогу Україні. Також він організував збір грошей на своєму сайті.
"Ми єдині", – підписав діджей промовисті фото.
Армін ван Бюрен / Фото з інстаграму
Армін ван Бюрен / Фото з інстаграму
Армін ван Бюрен / Фото з інстаграму
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