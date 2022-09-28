"Ткач, йди випий і лягай спати": чи знали актори "Кварталу 95" про війну

Український актор Юрій Ткач зізнався, чи знав про те, що настане війна. Він розповів, як дізнався про вторгнення.

Актор "Кварталу 95" Юрій Ткач згадав початок великої війни. Він зізнався, що учасники студії не знали про те, що росія наступатиме.

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Чи знав Юрій Ткач, що буде війна

Не було такого, що у нас в "Кварталі" там якась інформація була, або в групах десь, або Зеленський комусь зателефонував,

– зізнався Юрій Ткач.

Водночас про вторгнення дізналась дружина актора. Вона зателефонувала чоловікові, коли він був на прем'єрі фільму.

"Мене Віка аж витягувала з того залу, каже: "Давай, пішли". Я кажу: "Що сталося?". Вона каже, що війна. А у неї брат працює в певних органах, зателефонував, сказав, що так", – згадав Юрій.

Актор додав, що він попри попередження не вірив, що може відбутися повномасштабне вторгнення. За кілька годин він навіть зателефонував товаришеві Євгену Кошовому.

О першій годині ночі я зателефонував йому, кажу: "Братан, перепрошую, що я тебе розбудив. Кажуть, що війна". Він каже: "Ткач, йди випий і лягай спати",

– поділився знаменитість.

Як жила сім'я Ткача в час війни