На тлі загрози російського вторгнення на грузинському телебаченні підтримали український народ. Відома телеведуча Марічка Падалко відреагувала на зворушливе звернення.
Зверніть увагу "Пам'ятаємо, що в нас є спільний ворог": на грузинському ТБ підтримали Україну – щемливе відео
Марічка Падалко подякувала за підтримку
Телеведуча у прямому ефірі заговорила грузинською у відповідь. Вона подякувала за підтримку колегам.
Наша "грузинська" відповідь і велика подяка колегам з Mtavaritv. Їхня ведуча новин Ніна Хубутія напередодні підтримала Україну у своєму прямому ефірі. Ми спробували віддячити: "Щиро дякуємо за підтримку і допомогу, Грузія",
– поділилась Марічка Падалко
Марічка Падалко подякувала за підтримку, для перегляду відео гортайте праворуч:
На грузинському телебаченні підтримали Україну
- На грузинському телеканалі Mtavari Arkhi висловили підтримку Україні. Ведуча каналу заговорила українською у прямому ефірі.
- Ніна Хубутія підкреслила, що у тривожний час важливо висловлювати підтримку українському народові.
- "Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це – Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом обов'язково переможемо", – сказала ведуча.