На тлі загрози російського вторгнення на грузинському телебаченні підтримали український народ. Відома телеведуча Марічка Падалко відреагувала на зворушливе звернення.

Зверніть увагу "Пам'ятаємо, що в нас є спільний ворог": на грузинському ТБ підтримали Україну – щемливе відео

Марічка Падалко подякувала за підтримку

Телеведуча у прямому ефірі заговорила грузинською у відповідь. Вона подякувала за підтримку колегам.

Наша "грузинська" відповідь і велика подяка колегам з Mtavaritv. Їхня ведуча новин Ніна Хубутія напередодні підтримала Україну у своєму прямому ефірі. Ми спробували віддячити: "Щиро дякуємо за підтримку і допомогу, Грузія",

– поділилась Марічка Падалко

Марічка Падалко подякувала за підтримку, для перегляду відео гортайте праворуч:

На грузинському телебаченні підтримали Україну

На грузинському телеканалі Mtavari Arkhi висловили підтримку Україні. Ведуча каналу заговорила українською у прямому ефірі.

Ніна Хубутія підкреслила, що у тривожний час важливо висловлювати підтримку українському народові.

"Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це – Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом обов'язково переможемо", – сказала ведуча.

Нагадаємо, що Грузія також постраждала від російської агресії. 7 серпня 2008 року російські регулярні війська перетнули кордон країни. З боку осетинських сепаратистів та російських військових почались обстріли, через що грузинська армія почала операцію у Цхінвальському регіоні.