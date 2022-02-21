На фоне угрозы российского вторжения на грузинском телевидении поддержали украинский народ. Известная телеведущая Маричка Падалко отреагировала на трогательное обращение.
Обратите внимание "Помним, что у нас есть общий враг": на грузинском ТВ поддержали Украину – щемящее видео
Маричка Падалко поблагодарила за поддержку
Телеведущая в прямом эфире заговорила на грузинском в ответ. Она поблагодарила за поддержку коллег.
Наш "грузинский" ответ и большая благодарность коллегам из Mtavaritv. Их ведущая новостей Нина Хубутия накануне поддержала Украину в своем прямом эфире. Мы попытались отблагодарить: "искренне благодарим за поддержку и помощь, Грузия",
– поделилась Маричка Падалко
Маричка Падалко поблагодарила за поддержку, для просмотра видео листайте вправо:
На грузинском телевидении поддержали Украину
- На грузинском телеканале Mtavari Arkhi выразили поддержку Украине. Ведущая канала заговорила на украинском в прямом эфире.
- Нина Хубутия подчеркнула, что в тревожное время важно выражать поддержку украинскому народу.
- "Помним, что у нас есть общий враг, и это – Россия. Поэтому мы как никогда вместе, и только вместе обязательно победим", – сказала ведущая.