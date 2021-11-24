Чи змінювала розмір губ: Надя Дорофєєва відповіла на закиди хейтерів
Джерело:ЖВЛ
Відома українська співачка Надя Дорофєєва відповіла на різноманітні закиди хейтерів щодо її зовнішнього вигляду. Вона зауважила, що ніколи не вдавалась до уколів краси й зізналась, що завжди була худорлявою.
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва отримує багато компліментів у свій бік, однак часто стикається з негативними коментарями хейтерів. Днями вона відповіла на їхні закиди й розвіяла міф про те, що змінювала розмір губ.
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Надя Дорофєєва відповіла на критику
Один з хейтерів виконавиці дорікнув знаменитості за те, що вона "невдало зробила губи". Однак співачка заперечила думку про те, що коли-небудь вдавалась до б'юті-ін'єкцій.
Я хочу офіційно сказати, що ніколи нічого не робила. І зуби у мене не вініри,
– наголосила Надя Дорофєєва.
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої
Також знаменитість відповіла на закид, що вона занадто худа. "Я люблю картоплю, я люблю котлетки. Я завжди була худенькою. Це чистої води булінг", – поділилась артистка.
Як інші зірки ставляться до процедур омолодження
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