Популярная украинская певица Надя Дорофеева получает много комплиментов в свою сторону, однако часто сталкивается с негативными комментариями хейтеров. На днях она ответила на их упреки и развеяла миф о том, что меняла размер губ.

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Надя Дорофеева ответила на критику

Один из хейтеров исполнительницы упрекнул знаменитость за то, что она "неудачно сделала губы". Однако певица опровергла мнение о том, что когда-либо прибегала к бьюти-инъекциям.

Я хочу официально сказать, что никогда ничего не делала. И зубы у меня не виниры,

– подчеркнула Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Также знаменитость ответила на упрек, что она слишком худая. "Я люблю картошку, я люблю котлетки. Я всегда была худенькой. Это чистой воды буллинг", – поделилась артистка.

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